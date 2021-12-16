Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.12.2021 08:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Ali Ersarı 2018 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü 2008-2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yard.
Hakan Birhan 2018 Devam Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı 2016- 2018 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Enerji Projelerinin Finansmanından Sorumlu Müdür 2014 - 2016 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Ticari Gayrimenkul ve Altyapı Projelerinin Finansmanından Sorumlu Müdür
Burak Şimşek 2016 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür 2013 – 2016 HSBC Kurumsal Bankacılık Gayrimenkul Finansmanı Grup Müdürü 2010 – 2013 MNG Grubu CFO 2005 – 2010 HSBC Kurumsal Krediler Müdür yardımcısı
A. Göktürk Işıkpınar 2011 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004-2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Direktör
Şekip Karakaya 2018 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2014 ? 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Başkanı 2007 ? 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür
Eser Karakaya 2011 - Devam Sampaş Nanoteknoloji Ltd. Genel Müdür 2003 - 2011 Sampas Holding İş Geliştirme Direktörü
Murat Öztunç 2012 Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube Müdürü
Burak Şimşek 2016 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür 2013-2016 HSBC Kurumsal Bankacılık Gayrimenkul Finansmanı Grup Müdürü 2010 ? 2013 MNG Grubu CFO 2005-2010 HSBC Kurumsal Krediler Müdür yardımcısı
Semi Siliki 2015 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür yardımcısı 2013- 2015 Cushman & Wakefield Ticari Gayrimenkul Kiralama Kıdemli Uzman 2012 ? 2013 Gülaylar Grup AVM Kiralama Şefi 2010-2012 Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983630


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.279
Değişim :  5,38% |  116,29
Açılış :  2.183  
Önceki Kapanış :  2.162  
En Yüksek
2.279 En Düşük
2.176
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 6.063,30 3.826.982 % 10,00  
SUMAS 93,50 1.347.500 % 10,00  
POLTK 590,70 30.023.731 % 10,00  
TETMT 302,50 8.834.381 % 10,00  
YBTAS 15.290,00 363.917 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,6652 15,6849 % 0,03  
Euro 17,7523 17,7880 % -0,12  
Sterlin 20,8132 20,9176 % 6,43  
Frank 16,9830 17,0853 % 6,58  
Riyal 4,1641 4,1850 % 5,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 -1,61  
Altın Gr. 906 906 60,49  
Cumhuriyet 5.925 6.015 339,00  
Tam 5.896 6.049 342,25  
Yarım 2.850 2.926 165,55  
Çeyrek 1.429 1.463 82,78  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,04  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 -0,01  
B. Petrol 74,60 74,60 -0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru