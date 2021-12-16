***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Ali Ersarı 2018 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü 2008-2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yard.Hakan Birhan 2018 Devam Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı 2016- 2018 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Enerji Projelerinin Finansmanından Sorumlu Müdür 2014 - 2016 Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Ticari Gayrimenkul ve Altyapı Projelerinin Finansmanından Sorumlu MüdürBurak Şimşek 2016 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür 2013 – 2016 HSBC Kurumsal Bankacılık Gayrimenkul Finansmanı Grup Müdürü 2010 – 2013 MNG Grubu CFO 2005 – 2010 HSBC Kurumsal Krediler Müdür yardımcısıA. Göktürk Işıkpınar 2011 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004-2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri DirektörŞekip Karakaya 2018 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2014 ? 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Başkanı 2007 ? 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. MüdürEser Karakaya 2011 - Devam Sampaş Nanoteknoloji Ltd. Genel Müdür 2003 - 2011 Sampas Holding İş Geliştirme DirektörüMurat Öztunç 2012 Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüBurak Şimşek 2016 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür 2013-2016 HSBC Kurumsal Bankacılık Gayrimenkul Finansmanı Grup Müdürü 2010 ? 2013 MNG Grubu CFO 2005-2010 HSBC Kurumsal Krediler Müdür yardımcısıSemi Siliki 2015 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Bölümü Müdür yardımcısı 2013- 2015 Cushman & Wakefield Ticari Gayrimenkul Kiralama Kıdemli Uzman 2012 ? 2013 Gülaylar Grup AVM Kiralama Şefi 2010-2012 Eva Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Değerleme Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983630BIST