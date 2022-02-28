***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DeğişkenFonun Süresi süresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz TarihiPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i aşağıda detaylarına yer verilen elektrikli araçlar, pil ve güç teknolojileri ile otonom/özerk ("autonomous") sürüş teknolojisi alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ürün ve çözümlere yönelik faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında yatırım yapılacak olan şirketlerin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır: 1) Elektrikli araçlar ve otonom araçlar üreticileri, 2) Elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan yarı iletken üreticileri, 3) Elektrikli ve otonom araçlara yönelik üretim yapan yedek parça üreticileri ve ilgili değer zinciri içerisinde bulunan şirketler, 4) Otonom sürüş teknolojileri şirketleri, (hesaplama, yazılım, kamera, sensör, lidar [lazer görüntüleme, tespit ve mesafe bulma] vb.) 5) Elektrikli araçların pil ve güç üreticileri ile bu alanda yeni tekniklere yönelik araştırma yapan şirketler, 6) Elektrikli araçların pil ve güç üretimlerinde kullanılan malzeme, maden (lityum vb.), kimyasal, teknoloji üretici ve tedarikçileri, 7) Elektrikli araçların şarj malzemeleri, teknolojileri, istasyonları ve alt yapılarında faaliyet gösteren şirketler, 8) Yeni nesil mobilite (taşıma ve ulaştırma) araçları ve çözümleri, 9) Elektrikli ve otonom araç paylaşım / ortak araç kullanım hizmeti sunan şirketler, 10) Araçlarda kullanılan telematik sistemleri ve akıllı trafik uygulaması şirketleri, 11) Araç içi sistemlere yönelik haritalama ve yazılım şirketleri, 12) Elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan bağlantı sistemleri ile araç içi bilgi ve eğlence çözüm şirketleri, 13) Elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan insan-makine arayüzleri ve ses tanıma benzeri çözüm şirketleri, 14) Elektrikli ve otonom araçlara yönelik diğer temel arayüz sistemleri (arka uç-backend) ve siber güvenlik şirketleri. Fon, bu şirketlerdeki büyüme ve yeniliklerden yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon'un yatırım yaptığı elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin risklere ilişkin bilgilere iş bu izahnamenin 3.1. nolu maddesinin (11) nolu alt bendinde yer verilmiştir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index (Bloomberg Ticker: SOLDRIV Index) (Getiri Endeksi) 35 1Solactive Electric Vehicles And Future Mobility Index NTR (Bloomberg Ticker: SOLKARSN Index) (Getiri Endeksi) 30 1BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 25 1BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00795 2,90 0,00795 2,90Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLARFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıÜmit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıHakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıAlper ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıCan ÖZÇELİK 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaAret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trGönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005474BIST