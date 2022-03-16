***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:00
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010837
BIST
17:162.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:1614,6357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0635
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:1616,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0611
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:16903,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,23
|Açılış
|: 903,84
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler17:16
|PKENT
|436,90
|3.843.846
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.081.816
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.088.071
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.598.705
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,69
|36.869.253
|% 9,67
|
|ORCAY
|23,10
|30.516.941
|% -9,98
|
|PENTA
|310,80
|52.745.722
|% -7,17
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|FENER
|26,82
|68.472.546
|% -3,94
|
|THYAO
|27,74
|3.567.536.369
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,49
|1.694.170.669
|% 0,42
|
|EREGL
|34,32
|1.244.442.466
|% 0,29
|
|FROTO
|282,00
|1.098.045.929
|% 3,22
|
|KOZAL
|137,00
|905.584.775
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,23
|709.117.796
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|731.374.668
|% -0,52
|
|ODAS
|1,58
|217.174.367
|% 1,28
|
|THYAO
|27,74
|3.567.536.369
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,49
|1.694.170.669
|% 0,42
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6278
|14,6357
|% -0,43
|
|Euro
|16,1326
|16,1501
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,1789
|19,2751
|% 0,38
|
|Frank
|15,5646
|15,6584
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,05
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-9,38
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.000
|6.091
|30,00
|
|Tam
|5.978
|6.129
|29,18
|
|Yarım
|2.889
|2.965
|14,12
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866