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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.03.2022 16:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010839


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.843.846 % 9,99  
GZNMI 25,22 42.081.816 % 9,94  
YEOTK 57,05 12.088.071 % 9,92  
OYLUM 4,90 4.598.705 % 9,87  
YUNSA 17,69 36.869.253 % 9,67  
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Dolar 14,6278 14,6357 % -0,43  
Euro 16,1326 16,1501 % 0,38  
Sterlin 19,1789 19,2751 % 0,38  
Frank 15,5646 15,6584 % 0,12  
Riyal 3,9072 3,9268 % 0,05  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -5,30  
Altın Gr. 906 906 0,39  
Cumhuriyet 6.000 6.091 30,00  
Tam 5.977 6.128 28,36  
Yarım 2.889 2.964 13,72  
Çeyrek 1.449 1.482 6,86  
Gümüş.Ons 24,71 24,74 -0,17  
Gümüş Gr. 11,72 11,72 -0,04  
B. Petrol 100 100 0,28  
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