***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:01
---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010840
BIST
17:162.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:1614,6357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0635
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:1616,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0611
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:16901,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,01
|Açılış
|: 901,05
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,05
BIST En Aktif Hisseler17:14
|PKENT
|436,90
|3.843.846
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.081.791
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.088.071
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.559.064
|% 9,87
|
|AYEN
|10,94
|82.253.538
|% 9,62
|
|ORCAY
|23,10
|30.484.786
|% -9,98
|
|PENTA
|310,00
|52.538.735
|% -7,41
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|PEKGY
|0,97
|15.454.296
|% -4,90
|
|FENER
|26,78
|68.213.965
|% -4,08
|
|THYAO
|27,68
|3.540.536.550
|% 0,07
|
|KRDMD
|14,40
|1.643.905.052
|% -0,21
|
|EREGL
|34,24
|1.228.621.910
|% 0,06
|
|FROTO
|281,90
|1.090.805.480
|% 3,18
|
|KOZAL
|136,90
|901.169.672
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,24
|706.269.271
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,81
|731.025.779
|% -0,26
|
|ODAS
|1,58
|216.774.517
|% 1,28
|
|THYAO
|27,68
|3.540.536.550
|% 0,07
|
|AKBNK
|7,24
|827.913.555
|% 0,98
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6331
|14,6380
|% -0,42
|
|Euro
|16,1346
|16,1566
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,1665
|19,2626
|% 0,31
|
|Frank
|15,5619
|15,6556
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9066
|3,9262
|% 0,04
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-10,64
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.007
|6.098
|37,00
|
|Tam
|5.981
|6.132
|32,18
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,57
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866