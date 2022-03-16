***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010841
BIST
15:482.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,70
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
15:4814,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0097
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
15:4816,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0700
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2000
En Düşük
16,0700
15:48908,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 908,50
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PKENT
|436,90
|3.832.050
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.029.838
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.943.906
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.429.175
|% 9,87
|
|AYEN
|10,88
|67.654.192
|% 9,02
|
|ORCAY
|23,10
|29.794.604
|% -9,98
|
|PENTA
|312,00
|48.892.181
|% -6,81
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|FENER
|26,84
|58.570.506
|% -3,87
|
|THYAO
|27,84
|2.965.308.422
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|1.298.365.322
|% 0,76
|
|FROTO
|282,70
|932.997.399
|% 3,48
|
|EREGL
|34,52
|808.362.995
|% 0,88
|
|AKBNK
|7,27
|667.109.326
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,25
|498.208.726
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,84
|499.980.114
|% 0,52
|
|THYAO
|27,84
|2.965.308.422
|% 0,65
|
|AKBNK
|7,27
|667.109.326
|% 1,39
|
|ODAS
|1,59
|143.838.186
|% 1,92
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6937
|14,7089
|% 0,07
|
|Euro
|16,1500
|16,1600
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2018
|19,2981
|% 0,50
|
|Frank
|15,5843
|15,6782
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9110
|3,9306
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,35
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.023
|6.114
|53,00
|
|Tam
|5.973
|6.124
|23,93
|
|Yarım
|2.887
|2.962
|11,58
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,22
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866