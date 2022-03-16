***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
01.02.2022
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010848
BIST
17:222.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,81
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:2214,6543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0449
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:2216,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0653
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:22896,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -9,65
|Açılış
|: 898,33
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
897,56
BIST En Aktif Hisseler17:20
|PKENT
|436,90
|3.843.846
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.082.068
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.088.756
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.598.705
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,69
|36.973.094
|% 9,67
|
|ORCAY
|23,10
|30.534.844
|% -9,98
|
|PENTA
|311,70
|52.897.215
|% -6,90
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|PEKGY
|0,98
|15.477.289
|% -3,92
|
|THYAO
|27,78
|3.580.675.819
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,55
|1.719.782.164
|% 0,83
|
|EREGL
|34,34
|1.250.731.503
|% 0,35
|
|FROTO
|281,80
|1.100.238.112
|% 3,15
|
|KOZAL
|137,10
|908.049.835
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,23
|709.376.100
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,82
|741.629.273
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|217.404.174
|% 0,64
|
|THYAO
|27,78
|3.580.675.819
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,55
|1.719.782.164
|% 0,83
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-10,64
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.007
|6.098
|37,00
|
|Tam
|5.981
|6.132
|32,18
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,57
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|
Seans Raporu
17:20
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866