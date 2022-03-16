***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 15 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010849
BIST
17:212.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,58
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:2114,6428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0564
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:2116,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0721
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:21898,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -7,74
|Açılış
|: 898,33
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
897,56
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PKENT
|436,90
|3.843.846
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.082.068
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.088.756
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.598.705
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,72
|37.170.535
|% 9,86
|
|ORCAY
|23,10
|30.534.844
|% -9,98
|
|PENTA
|312,00
|52.965.047
|% -6,81
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|PEKGY
|0,98
|15.532.688
|% -3,92
|
|THYAO
|27,80
|3.621.766.098
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,53
|1.736.521.057
|% 0,69
|
|EREGL
|34,36
|1.258.691.503
|% 0,41
|
|FROTO
|282,70
|1.118.364.185
|% 3,48
|
|KOZAL
|136,70
|916.847.738
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,24
|710.227.661
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,82
|753.510.184
|% 0,00
|
|ODAS
|1,59
|222.627.733
|% 1,92
|
|THYAO
|27,80
|3.621.766.098
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,53
|1.736.521.057
|% 0,69
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6371
|14,6428
|% -0,38
|
|Euro
|16,1359
|16,1611
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1525
|19,2485
|% 0,24
|
|Frank
|15,5276
|15,6211
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8928
|3,9124
|% -0,31
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-10,33
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|6.000
|6.091
|30,00
|
|Tam
|5.972
|6.123
|23,11
|
|Yarım
|2.887
|2.962
|11,18
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|5,59
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,55
|
Seans Raporu
17:21
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866