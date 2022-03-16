Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.03.2022 16:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Bulut ÖZER 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 27.09.2021 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010856


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:102.085
Değişim :  0,25% |  5,17
Açılış :  2.092  
Önceki Kapanış :  2.079  
En Yüksek
2.098 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.833.798 % 9,99  
GZNMI 25,22 42.064.465 % 9,94  
YEOTK 57,05 12.014.077 % 9,92  
OYLUM 4,90 4.437.363 % 9,87  
AYEN 10,90 70.654.481 % 9,22  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Dolar 14,7058 14,7185 % 0,13  
Euro 16,1648 16,1871 % 0,61  
Sterlin 19,1991 19,2954 % 0,48  
Frank 15,5777 15,6716 % 0,21  
Riyal 3,9086 3,9282 % 0,09  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 2,45  
Altın Gr. 908 908 2,22  
Cumhuriyet 6.012 6.103 42,00  
Tam 5.991 6.142 42,44  
Yarım 2.896 2.971 20,53  
Çeyrek 1.452 1.486 10,26  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 0,09  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,03  
B. Petrol 100 100 0,45  
Seans Raporu 16:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru