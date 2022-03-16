***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Adı Soyadı İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010860
BIST
16:102.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
16:1014,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
16:1016,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0981
|Açılış
|: 16,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
16:10908,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PKENT
|436,90
|3.833.798
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.064.465
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.014.077
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.437.363
|% 9,87
|
|AYEN
|10,90
|70.654.481
|% 9,22
|
|ORCAY
|23,10
|30.062.980
|% -9,98
|
|PENTA
|310,70
|50.318.420
|% -7,20
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|VBTYZ
|21,20
|19.561.709
|% -4,59
|
|FENER
|26,70
|62.196.692
|% -4,37
|
|THYAO
|27,68
|3.219.438.643
|% 0,07
|
|KRDMD
|14,41
|1.454.767.180
|% -0,14
|
|EREGL
|34,26
|1.037.707.416
|% 0,12
|
|FROTO
|281,30
|1.005.126.088
|% 2,96
|
|AKBNK
|7,23
|756.320.719
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,23
|560.773.911
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,81
|611.655.434
|% -0,26
|
|THYAO
|27,68
|3.219.438.643
|% 0,07
|
|ODAS
|1,58
|173.762.893
|% 1,28
|
|AKBNK
|7,23
|756.320.719
|% 0,84
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7058
|14,7185
|% 0,13
|
|Euro
|16,1648
|16,1871
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1991
|19,2954
|% 0,48
|
|Frank
|15,5777
|15,6716
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9086
|3,9282
|% 0,09
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|2,45
|
|Altın Gr.
|908
|908
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.012
|6.103
|42,00
|
|Tam
|5.991
|6.142
|42,44
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|20,53
|
|Çeyrek
|1.452
|1.486
|10,26
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,45
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866