***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010862
BIST
16:122.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,16
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
16:1214,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
16:1216,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0930
|Açılış
|: 16,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
16:12908,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,09
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PKENT
|436,90
|3.833.798
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.035.840
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.004.835
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.437.363
|% 9,87
|
|AYEN
|10,94
|70.190.168
|% 9,62
|
|ORCAY
|23,10
|30.035.214
|% -9,98
|
|PENTA
|308,80
|50.195.812
|% -7,77
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|VBTYZ
|21,20
|19.561.709
|% -4,59
|
|FENER
|26,74
|60.936.046
|% -4,23
|
|THYAO
|27,66
|3.135.382.760
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,38
|1.431.792.571
|% -0,35
|
|EREGL
|34,18
|1.001.325.591
|% -0,12
|
|FROTO
|280,50
|995.515.566
|% 2,67
|
|AKBNK
|7,22
|741.060.089
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,23
|552.887.998
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,79
|597.119.900
|% -0,79
|
|THYAO
|27,66
|3.135.382.760
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|173.341.196
|% 0,64
|
|AKBNK
|7,22
|741.060.089
|% 0,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7058
|14,7185
|% 0,13
|
|Euro
|16,1648
|16,1871
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1769
|19,2731
|% 0,37
|
|Frank
|15,5600
|15,6537
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9011
|3,9206
|% -0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,20
|
|Altın Gr.
|909
|909
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|44,00
|
|Tam
|5.989
|6.140
|40,44
|
|Yarım
|2.895
|2.970
|19,56
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|9,78
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,44
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866