***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil Sazer 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 9 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen Korkmaz 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bulut Özer 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2016 - .......... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010863
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