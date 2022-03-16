***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2022 16:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank – Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank – Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010866
BIST
17:282.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,10
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:2814,6664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0328
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:2816,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0465
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:28899,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,38
|Açılış
|: 899,69
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler17:28
|PKENT
|436,90
|3.846.905
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.082.068
|% 9,94
|
|YUNSA
|17,73
|38.358.601
|% 9,92
|
|YEOTK
|57,05
|12.093.605
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.599.200
|% 9,87
|
|ORCAY
|23,10
|30.590.515
|% -9,98
|
|PENTA
|312,80
|53.103.349
|% -6,57
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|FENER
|26,80
|69.284.107
|% -4,01
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|THYAO
|27,80
|3.694.040.444
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,52
|1.790.164.970
|% 0,62
|
|EREGL
|34,40
|1.310.887.184
|% 0,53
|
|FROTO
|283,20
|1.143.152.299
|% 3,66
|
|KOZAL
|137,00
|928.673.904
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,24
|735.781.013
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,83
|777.954.485
|% 0,26
|
|ODAS
|1,58
|224.970.567
|% 1,28
|
|THYAO
|27,80
|3.694.040.444
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,52
|1.790.164.970
|% 0,62
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6511
|14,6664
|% -0,22
|
|Euro
|16,1060
|16,1355
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,1345
|19,2305
|% 0,14
|
|Frank
|15,5128
|15,6063
|% -0,21
|
|Riyal
|3,8901
|3,9096
|% -0,38
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-1,68
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|-1,00
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866