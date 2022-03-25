***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değerifon toplam değerinin en fazla %79?u yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılarak döviz cinsinden faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen döviz cinsinden özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %21?i Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yatırım yapılacak özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde, kredi riski ve risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda portföy için en uygun olanlar ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013246BIST