***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 19:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80?ini devamlı olarak GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)?nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)?nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapılmasıdır. Fon?un yatırım amacı, yatırımcının Enformasyon Teknolojisi ve İletişim Hizmetleri Sektörü?nde faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında Fon portföyünde ağırlıklı olarak depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013250
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05932,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 932,29
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8248
|14,8426
|% 0,12
|
|Euro
|16,2959
|16,3260
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,5009
|19,5987
|% 0,11
|
|Frank
|15,8741
|15,9697
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,75
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem