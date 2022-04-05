***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2022 12:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Garantör Kuruluşun Unvanı Garantör Kuruluşun Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015810
BIST
12:192.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,74
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:1914,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0405
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:1916,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0628
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1779
En Düşük
16,1032
12:19912,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 912,74
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ULUSE
|150,70
|14.711.820
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.367.834
|% 9,99
|
|AKMGY
|55,55
|5.883.141
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,70
|28.556.802
|% 7,89
|
|LIDER
|19,66
|439.670.123
|% -4,10
|
|GRNYO
|2,41
|2.449.666
|% -3,60
|
|ERSU
|5,41
|11.420.481
|% -3,22
|
|KGYO
|6,11
|5.052.829
|% -3,02
|
|CEOEM
|12,80
|18.047.133
|% -2,96
|
|THYAO
|34,40
|1.748.261.330
|% 2,81
|
|GARAN
|12,57
|1.584.801.325
|% -0,48
|
|KRDMD
|16,04
|1.529.105.715
|% 1,20
|
|SISE
|16,65
|1.363.049.322
|% 2,34
|
|ASELS
|25,74
|1.111.060.533
|% 1,58
|
|ODAS
|1,92
|553.609.908
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,59
|558.849.305
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,26
|702.405.109
|% 1,19
|
|KARSN
|5,86
|806.833.074
|% 3,53
|
|AKBNK
|7,81
|1.013.841.081
|% 1,17
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7146
|14,7196
|% 0,28
|
|Euro
|16,1621
|16,1723
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2709
|19,3676
|% 0,36
|
|Frank
|15,8289
|15,9243
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9116
|3,9312
|% 0,23
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,20
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.056
|6.148
|21,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|15,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,48
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,69
|