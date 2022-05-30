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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.05.2022 22:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033457


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MZHLD 73,25 19.398.555 % 9,98  
ESCOM 16,22 47.546.854 % 9,97  
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Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,51 21,54 -0,46  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 -0,22  
B. Petrol 116 116 -1,49  
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