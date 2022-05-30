***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılır. Fon'ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033458BIST