***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033459BIST