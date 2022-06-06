***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 23:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş 500 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035078
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0416
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6726
En Düşük
16,5644
18:0517,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0604
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8419
En Düşük
17,7366
18:05982,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 982,15
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
983,68
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5916
|16,6150
|% 0,25
|
|Euro
|17,7609
|17,8019
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,7105
|20,8143
|% 0,11
|
|Frank
|17,0070
|17,1094
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4072
|4,4293
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.842
|0,28
|
|Altın Gr.
|981
|982
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,83
|0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında