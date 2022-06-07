***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 17:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans
17:582.647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:5816,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1771
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:5818,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2596
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0011
En Düşük
17,7366
17:58996,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,88
|Açılış
|: 996,64
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MARTI
|1,39
|74.702.812
|% 39,00
|
|QUAGR
|29,70
|122.479.991
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.252.399
|% 9,94
|
|ULUUN
|20,60
|497.448.845
|% 9,93
|
|TOASO
|73,40
|1.634.032.393
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|DOKTA
|25,12
|2.463.795
|% -4,34
|
|KUYAS
|6,95
|50.733.069
|% -4,01
|
|RNPOL
|14,29
|22.716.490
|% -3,77
|
|THYAO
|48,34
|6.414.154.983
|% 1,00
|
|SISE
|22,94
|2.903.022.039
|% 4,84
|
|SASA
|43,80
|2.675.935.498
|% -1,08
|
|SAHOL
|21,16
|1.994.816.227
|% 1,05
|
|GARAN
|15,70
|1.741.637.079
|% -2,73
|
|ODAS
|3,02
|1.116.608.455
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,84
|854.568.172
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.067.870.624
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,91
|1.196.067.632
|% -1,41
|
|KARSN
|7,30
|1.456.832.690
|% 0,69
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7410
|16,7441
|% 1,03
|
|Euro
|17,9587
|17,9986
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,9935
|21,0988
|% 1,48
|
|Frank
|17,1435
|17,2468
|% 0,90
|
|Riyal
|4,4502
|4,4725
|% 1,09
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|16,18
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,33
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940