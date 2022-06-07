***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 16:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Adı Soyadı İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
Medine Bayav 01.06.2022 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine –zey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035386
BIST
10:032.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 26,91
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.678
En Düşük
2.659
10:0317,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
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|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
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17,1089
En Düşük
16,7519
10:0318,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3889
|Açılış
|: 17,9250
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,3622
En Düşük
17,8912
10:031.012,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.012,31
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.012,72
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:00
|HATEK
|22,12
|9.972.463
|% 200,00
|
|VAKFN
|3,11
|1.039.362
|% 20,00
|
|THYAO
|50,10
|155.119.319
|% 3,38
|
|FONET
|11,35
|33.995.099
|% 2,62
|
|BOSSA
|61,40
|65.645.743
|% 2,16
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|MZHLD
|84,95
|12.397.435
|% -3,30
|
|CASA
|116,10
|72.446
|% -3,25
|
|IZFAS
|4,83
|24.739
|% -2,23
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,36
|2.099.253.223
|% 0,85
|
|GARAN
|15,75
|1.887.928.317
|% 0,64
|
|EREGL
|34,70
|1.570.205.899
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,87
|1.353.126.823
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,87
|1.353.126.823
|% 0,00
|
|GARAN
|15,75
|1.887.928.317
|% 0,64
|
|PETKM
|10,51
|1.179.694.790
|% 1,06
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0896
|17,1021
|% 2,08
|
|Euro
|18,3106
|18,3622
|% 2,16
|
|Sterlin
|21,2796
|21,3863
|% 1,20
|
|Frank
|17,3536
|17,4581
|% 1,15
|
|Riyal
|4,5114
|4,5341
|% 1,31
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-2,86
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,44
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,46
|