***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2022 17:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi PF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine PF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı PF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Medine Bayav 01.06.2022 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine – Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. – SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen – SGMK Uzman Yardımcısı 15 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035407
BIST
17:572.537
En Yüksek
|Değişim
|: -4,21%
|| -111,55
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
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2.685
En Düşük
2.537
17:5717,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
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|Açılış
|: 17,2050
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
17:5718,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
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|Açılış
|: 18,4400
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,5096
En Düşük
17,8912
17:571.019,75
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|Değişim
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|Açılış
|: 1.019,75
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
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1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ACSEL
|55,35
|21.956.626
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.980.474
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,08
|572.885.866
|% 7,18
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|FONET
|11,68
|89.451.794
|% 5,61
|
|OYYAT
|76,50
|87.483.693
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.308.050
|% -9,90
|
|TOASO
|66,25
|1.721.444.688
|% -9,68
|
|TETMT
|237,50
|30.896.144
|% -9,66
|
|THYAO
|47,20
|6.448.264.502
|% -2,60
|
|SISE
|22,00
|3.782.889.314
|% -4,68
|
|SASA
|42,88
|2.877.319.591
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,79
|2.525.235.489
|% -2,18
|
|EREGL
|34,28
|2.433.557.189
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,69
|982.156.053
|% -5,28
|
|SEGYO
|1,25
|421.770.308
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,98
|1.102.475.159
|% -6,35
|
|TSKB
|2,31
|626.305.184
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,60
|1.096.269.544
|% -5,74
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1102
|17,1154
|% 2,16
|
|Euro
|18,4017
|18,4404
|% 2,60
|
|Sterlin
|21,3779
|21,4851
|% 1,66
|
|Frank
|17,4659
|17,5711
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5420
|4,5647
|% 2,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,70
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,16
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,08
|