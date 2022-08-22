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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.08.2022 16:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMALI FON
ISIN Kodu TRYAKPO01318
Fonun Süresi 444
Fonun Tasfiye Tarihi 20.09.2023

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 04.07.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş 500 Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 20.09.2023 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Corteva Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepete (Tarım şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 20.09.2023 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 20.06.2022 01.07.2022 04.07.2022 20.09.2023

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 AKBANK TAS TAHVIL:84,01 // BORSA DISI OPSIYON SOZ:12.78 // BIST TERS REPO TPP:3,21

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00573 2,74 0,00573 2,74 0 - 0 - 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057552


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Çeyrek 1.660 1.681 -14,00  
Gümüş.Ons 18,96 18,98 -0,07  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 -0,06  
B. Petrol 95,61 95,61 -1,11  
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