***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMALI FONISIN Kodu TRYAKPO01318Fonun Süresi 444Fonun Tasfiye Tarihi 20.09.2023Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 04.07.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK PORTFÖY YÖNETİM A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş 500 Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 20.09.2023 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Corteva Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepete (Tarım şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 20.09.2023 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleriİhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi1 20.06.2022 01.07.2022 04.07.2022 20.09.2023Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notuİhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı1 AKBANK TAS TAHVIL:84,01 // BORSA DISI OPSIYON SOZ:12.78 // BIST TERS REPO TPP:3,21Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00573 2,74 0,00573 2,74 0 - 0 - 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057552BIST