***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAKPO01235Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler24 SAAT AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttp://www.akportfoy.com.trKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0052 1,9 0,0052 1,9Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGÖNÜL MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058979BIST