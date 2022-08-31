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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.08.2022 08:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAKPO01292
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
24 SAAT AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
http://www.akportfoy.com.tr

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00534 1,95 0,00534 1,95

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058994


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Yarım 3.296 3.343 3,00  
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Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,04  
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