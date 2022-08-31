***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYAKPO01219Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP?ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyün vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Döviz cinsi varlık ve işlemler içinde Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, mevduat/katılma hesaplarına, yurt dışında ihraç edilen edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, yabancı hisse senedi piyasalarında işlem gören ortaklık paylarına, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, depo sertifikalarına (ADR,GDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına, varantlara, sertifikalara, yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, yatırım ortaklıkları paylarına ve emtia dahil bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. Fon portföyü, Tebliğ?in 4.2?nci maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak risk düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Kaldıraç kullanımına neden olabilecek işlemler vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan kaldıraçlı yatırım işlemleri, fon portföyündeki kıymetlerin teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. Yurtdışı finansal kuruluşlar üzerinden yapılacak olan kredi kullanımlarında teminat olarak verilen kıymetler fon adına açılan hesaplarda saklanması zorunludur. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık pay senetleri ödünç işlemine konu edilebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. nolu maddesinde belirtilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058990BIST