***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2022 12:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,000680 0,25 0,000680 0,25 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059266
BIST
12:303.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,79
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.174
En Düşük
3.125
12:3018,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
12:3018,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
12:30998,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,61
|Açılış
|: 998,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler12:26
|CLEBI
|397,10
|90.171.649
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|189.332.356
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|13.022.438
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,08
|167.938.123
|% 9,09
|
|MTRKS
|52,80
|1.731.418
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|PAMEL
|116,70
|5.365.333
|% -6,64
|
|THYAO
|71,75
|3.119.677.321
|% -1,85
|
|PETKM
|14,43
|2.869.128.776
|% 0,07
|
|HALKB
|9,22
|2.742.478.679
|% 6,96
|
|YKBNK
|7,29
|1.965.479.044
|% 3,55
|
|GARAN
|23,22
|1.939.533.921
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,08
|1.477.643.667
|% 1,75
|
|HALKB
|9,22
|2.742.478.679
|% 6,96
|
|YKBNK
|7,29
|1.965.479.044
|% 3,55
|
|VAKBN
|7,95
|1.579.052.154
|% 8,76
|
|PETKM
|14,43
|2.869.128.776
|% 0,07
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1964
|18,2051
|% 0,11
|
|Euro
|18,2740
|18,2991
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,0479
|21,1534
|% -0,15
|
|Frank
|18,5658
|18,6776
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,07
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-6,04
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.672
|6.773
|-36,00
|
|Tam
|6.702
|6.754
|-20,00
|
|Yarım
|3.266
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|-1,71
|