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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.09.2022 09:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD TÜFE Endeksi 35
BIST-KYD DİBS Orta Endeksi 25
BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi 20
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 10
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060043


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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:153.282
Değişim :  1,83% |  58,83
Açılış :  3.248  
Önceki Kapanış :  3.223  
En Yüksek
3.294 En Düşük
3.248
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 7,93 31.589.572 % 9,99  
VKING 6,95 1.829.935 % 9,97  
HKTM 25,70 57.432.389 % 9,92  
BRKSN 11,25 4.670.852 % 9,44  
SKBNK 4,63 40.551.395 % 8,94  
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11:15 Alış Satış %  
Dolar 18,2189 18,2304 % 0,17  
Euro 18,0938 18,1035 % -0,08  
Sterlin 20,8655 20,9701 % -0,12  
Frank 18,4629 18,5741 % -0,10  
Riyal 4,8315 4,8557 % 0,10  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 0,28  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,47  
Cumhuriyet 6.729 6.831 -3,00  
Tam 6.759 6.817 52,00  
Yarım 3.294 3.333 26,00  
Çeyrek 1.652 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,16 18,19 0,12  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,06  
B. Petrol 95,39 95,39 2,37  
Seans Raporu 11:15
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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