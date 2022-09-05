***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.09.2022 09:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD TÜFE Endeksi 35
BIST-KYD DİBS Orta Endeksi 25
BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi 20
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 10
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060043
BIST
11:153.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 58,83
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1518,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1518,1035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:151.003,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.003,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ICBCT
|7,93
|31.589.572
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.829.935
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.432.389
|% 9,92
|
|BRKSN
|11,25
|4.670.852
|% 9,44
|
|SKBNK
|4,63
|40.551.395
|% 8,94
|
|MTRKS
|42,78
|46.500.858
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,59
|20.933.277
|% -7,10
|
|ULUSE
|133,40
|25.310.904
|% -6,32
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,40
|2.805.546.162
|% 2,23
|
|YKBNK
|8,05
|2.396.317.088
|% 3,07
|
|AKBNK
|13,44
|1.926.098.290
|% 3,15
|
|EKGYO
|4,25
|1.626.291.826
|% 4,94
|
|GARAN
|24,62
|1.324.054.865
|% 0,98
|
|EKGYO
|4,25
|1.626.291.826
|% 4,94
|
|YKBNK
|8,05
|2.396.317.088
|% 3,07
|
|AKBNK
|13,44
|1.926.098.290
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,13
|1.196.915.442
|% 3,28
|
|HALKB
|9,67
|1.066.446.463
|% 7,68
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2304
|% 0,17
|
|Euro
|18,0938
|18,1035
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8655
|20,9701
|% -0,12
|
|Frank
|18,4629
|18,5741
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8315
|4,8557
|% 0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,28
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.759
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|2,37
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30NTGAZ
Yüzde 5.79 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 705 adet işlem
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 5 artarak (% 1.73 ) 3, 555
-
11:29XU100
Endeks 3, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 25, 015.00 milyon TL de
-
11:29YGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 0.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 261, 860 adet işlem
-
11:28VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 511, 551 adet işlem