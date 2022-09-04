***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 24.06.2022Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon'un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEgemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansıİlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları LisansıMedine Bayav 01.06.2022 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059815BIST