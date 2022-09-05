***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.09.2022 09:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 07.07.2022
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
Medine Bayav 01.06.2022 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060036
BIST
12:173.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,62
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:1718,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2360
En Düşük
18,1962
12:1718,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:171.003,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.003,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ICBCT
|8,72
|93.754.870
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.854.587
|% 9,93
|
|INVEO
|18,55
|170.993.735
|% 9,76
|
|ZRGYO
|4,08
|81.395.374
|% 8,80
|
|MTRKS
|38,52
|8.627.979
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|10.841.093
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,41
|144.388.771
|% -8,06
|
|DYOBY
|19,24
|51.063.164
|% -7,50
|
|ULUSE
|120,70
|14.478.503
|% -6,80
|
|YKBNK
|8,06
|5.626.669.706
|% -0,62
|
|EREGL
|32,14
|5.157.677.946
|% 3,74
|
|AKBNK
|14,79
|3.755.701.878
|% 4,23
|
|KRDMD
|13,74
|3.081.981.355
|% 6,68
|
|SISE
|25,90
|2.901.412.254
|% 0,62
|
|YKBNK
|8,06
|5.626.669.706
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,40
|2.618.147.685
|% 0,46
|
|AKBNK
|14,79
|3.755.701.878
|% 4,23
|
|ISCTR
|10,02
|2.303.097.050
|% 3,94
|
|KRDMD
|13,74
|3.081.981.355
|% 6,68
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2193
|18,2395
|% 0,13
|
|Euro
|18,1389
|18,1519
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,0110
|21,1164
|% 0,40
|
|Frank
|18,5060
|18,6175
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8353
|4,8596
|% 0,07
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.764
|6.822
|10,00
|
|Yarım
|3.296
|3.336
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|-1,17
|