***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.09.2022 09:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 19.04.2022
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi PF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk 01.02.2022 2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı PF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Medine Bayav 01.06.2022 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı 15 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060039
BIST
13:493.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 36,48
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:4918,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2412
En Düşük
18,1962
13:4918,1214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:491.002,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.002,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:49
|ICBCT
|8,72
|100.306.999
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.901.687.173
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.424.823
|% 9,93
|
|INVEO
|18,57
|232.643.829
|% 9,88
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.442.254
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.761.509
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,76
|27.211.490
|% -9,03
|
|YKBNK
|8,17
|7.419.545.071
|% 0,74
|
|EREGL
|32,32
|6.307.982.038
|% 4,33
|
|AKBNK
|14,98
|4.836.652.173
|% 5,57
|
|EKGYO
|4,49
|4.813.076.269
|% 2,51
|
|SISE
|25,84
|3.931.756.947
|% 0,39
|
|EKGYO
|4,49
|4.813.076.269
|% 2,51
|
|YKBNK
|8,17
|7.419.545.071
|% 0,74
|
|VAKBN
|9,95
|2.398.806.246
|% 8,51
|
|HALKB
|10,85
|1.901.687.173
|% 9,93
|
|ALBRK
|2,55
|295.871.014
|% -1,54
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2144
|18,2412
|% 0,14
|
|Euro
|18,1111
|18,1214
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0302
|21,1357
|% 0,49
|
|Frank
|18,4997
|18,6111
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,07
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.820
|8,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,06
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-2,81
|