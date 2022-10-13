***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2022 12:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Tefas :8:48-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor. Tefas - Ak Portföy Yönetimi A.Ş 1 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071538
BIST
11:583.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 40,63
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.559
En Düşük
3.530
11:5818,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5919
En Düşük
18,5039
11:5818,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1030
En Düşük
17,9750
11:581.001,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.001,23
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.001,41
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler11:56
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|189.918.952
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|273.686.030
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|110.124.562
|% 9,98
|
|EMNIS
|51,40
|84.245
|% 9,64
|
|RODRG
|28,32
|5.108.001
|% -8,41
|
|USAK
|3,38
|47.932.175
|% -4,25
|
|ERCB
|48,40
|43.268.177
|% -3,68
|
|ETYAT
|7,34
|857.491
|% -3,42
|
|ISFIN
|6,89
|11.235.176
|% -3,23
|
|THYAO
|86,70
|2.151.330.409
|% 1,88
|
|AKBNK
|13,03
|754.936.781
|% 0,77
|
|KCHOL
|50,35
|718.263.215
|% 0,90
|
|ASELS
|31,44
|657.477.684
|% -0,57
|
|SASA
|82,55
|631.074.741
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,17
|368.333.712
|% 0,72
|
|DOHOL
|5,37
|373.355.788
|% 2,09
|
|ODAS
|8,09
|557.032.161
|% 3,85
|
|YKBNK
|8,33
|504.726.266
|% 1,59
|
|AKBNK
|13,03
|754.936.781
|% 0,77
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5878
|% 0,12
|
|Euro
|18,0774
|18,0927
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5722
|20,6754
|% 0,12
|
|Frank
|18,5324
|18,6440
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,11
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.742
|6.798
|5,00
|
|Yarım
|3.285
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|0,60
|