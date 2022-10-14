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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.10.2022 17:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072276


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 151.467.800 % 10,00  
PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
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Dolar 18,5899 18,5943 % 0,29  
Euro 18,0938 18,1061 % -0,22  
Sterlin 20,7547 20,8588 % -1,03  
Frank 18,4176 18,5286 % -0,23  
Riyal 4,9312 4,9559 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 -18,24  
Altın Gr. 984 984 -10,60  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.641 6.722 -68,00  
Yarım 3.236 3.283 -37,00  
Çeyrek 1.621 1.641 -18,00  
Gümüş.Ons 18,26 18,29 -0,61  
Gümüş Gr. 10,90 10,93 -0,35  
B. Petrol 92,01 92,01 -2,56  
Seans Raporu 18:05
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