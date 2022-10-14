***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80?i aşağıda detaylarına yer verilen, ?finansal teknolojiler? ve ?blok zinciri teknolojileri? alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon faaliyet alanı ağırlıklı olarak finansal hizmetler alanında olan ve finansal teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı olan şirketler ile finansal teknolojinin alt konularından biri olan blok zinciri teknolojisini geliştiren, ilgili uygulamaları ticari çözümler olarak müşterilerine sunan, blok zinciri teknolojisini faaliyetlerinde kullanan, söz konusu teknolojinin araştırma ve desteklenmesi için maddi taahhütlerde bulunan şirketlere yatırım yapacaktır. Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar dahil edilemez. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072293BIST