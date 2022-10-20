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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.10.2022 15:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Ümit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Hakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Can ÖZÇELİK 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi – Müdür Yardımcısı 2021 – 2022 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü – Yönetmen 2014 – 2021 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. – Uzman 2012 – 2014 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü – Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073079


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Yarım 3.236 3.286 4,00  
Çeyrek 1.621 1.644 2,00  
Gümüş.Ons 18,48 18,51 0,03  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,07  
B. Petrol 93,40 93,40 0,99  
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