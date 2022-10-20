***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2022 15:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi – Müdür Yardımcısı 2021 – 2022 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü – Yönetmen 2014 – 2021 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. – Uzman 2012 – 2014 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü – Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073084
BIST
15:193.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 55,77
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:1918,5709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:1918,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0959
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:19978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,93
|Açılış
|: 978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KMPUR
|86,95
|82.105.537
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|45.567.590
|% 9,97
|
|GESAN
|164,50
|680.984.560
|% 9,96
|
|ISSEN
|45,26
|83.262.415
|% -3,95
|
|AZTEK
|19,58
|117.549.262
|% -2,68
|
|HEDEF
|10,16
|13.831.812
|% -2,21
|
|KCAER
|35,28
|51.619.078
|% -1,78
|
|ORCAY
|7,77
|31.998.809
|% -1,65
|
|CONSE
|8,28
|374.697.866
|% 9,96
|
|BARMA
|82,55
|300.994.353
|% 2,04
|
|ERCB
|58,00
|179.501.803
|% 9,95
|
|HUNER
|6,65
|156.303.222
|% 0,15
|
|KRPLS
|8,88
|145.988.701
|% 3,14
|
|CONSE
|8,28
|374.697.866
|% 9,96
|
|SEGYO
|1,70
|71.129.932
|% 4,94
|
|HUNER
|6,65
|156.303.222
|% 0,15
|
|KRPLS
|8,88
|145.988.701
|% 3,14
|
|KLSYN
|3,54
|47.161.909
|% -1,12
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5547
|18,5747
|% -0,11
|
|Euro
|18,2557
|18,2801
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,8232
|20,9276
|% 0,30
|
|Frank
|18,4545
|18,5657
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,08
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,99
|
|Altın Gr.
|977
|977
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.651
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,13
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|1,39
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32ODAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 761, 163 adet işlem
-
15:31KLGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 291, 423 adet işlem
-
15:30VANGD
Yüzde 6.34 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 412 adet işlem
-
15:29KMPUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 056 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 3, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 61, 071.00 milyon TL de