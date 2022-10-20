***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2022 15:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi – Müdür Yardımcısı 2021 – 2022 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü – Yönetmen 2014 – 2021 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. – Uzman 2012 – 2014 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü – Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073087
BIST
15:513.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 34,32
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:5118,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:5118,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:51976,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,06
|Açılış
|: 976,43
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MRSHL
|300,30
|27.194.539
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|189.692.046
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|91.137.579
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.830.494
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.614.671
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,31
|21.319.683
|% -4,98
|
|ISSEN
|45,20
|84.480.193
|% -4,07
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|DOGUB
|8,12
|6.369.535
|% -3,68
|
|THYAO
|98,95
|5.823.272.220
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,90
|4.143.420.780
|% 1,75
|
|AKBNK
|15,97
|3.730.444.672
|% 1,65
|
|HALKB
|8,89
|3.399.865.973
|% 4,34
|
|TUPRS
|369,60
|3.096.655.948
|% 2,67
|
|EKGYO
|4,56
|2.491.904.165
|% 2,47
|
|YKBNK
|9,90
|4.143.420.780
|% 1,75
|
|HALKB
|8,89
|3.399.865.973
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,12
|2.901.863.728
|% 6,05
|
|ISCTR
|10,14
|2.917.047.595
|% 0,40
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5856
|% -0,06
|
|Euro
|18,2210
|18,2384
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8544
|20,9590
|% 0,45
|
|Frank
|18,4421
|18,5532
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,10
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|3,95
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-8,00
|
|Tam
|6.639
|6.719
|6,00
|
|Yarım
|3.235
|3.285
|3,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|1,12
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:06SEGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 998, 655 adet işlem
-
16:05KTSKR
Yüzde 6.20 oranında artışla 41.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 853 adet işlem
-
16:04GRNYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 086 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 39 artarak (% 0.83 ) 4, 294
-
16:03XU100
Endeks 3, 920 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 66, 356.00 milyon TL de