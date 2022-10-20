***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2022 15:27
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi – Müdür Yardımcısı 2021 – 2022 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü – Yönetmen 2014 – 2021 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. – Uzman 2012 – 2014 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü – Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073090
BIST
15:193.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 55,72
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:1918,5709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:1918,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0959
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:19978,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,93
|Açılış
|: 978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MRSHL
|300,30
|24.039.587
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|82.165.510
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|168.354.542
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,19
|16.608.042
|% -6,08
|
|VKING
|8,37
|3.126.085
|% -4,89
|
|ISSEN
|45,24
|83.302.197
|% -3,99
|
|DESA
|32,00
|9.246.460
|% -3,61
|
|THYAO
|99,25
|5.389.892.058
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,89
|3.740.678.412
|% 1,64
|
|HALKB
|8,91
|3.283.749.728
|% 4,58
|
|TUPRS
|370,70
|2.948.517.805
|% 2,97
|
|VAKBN
|9,11
|2.840.143.822
|% 5,93
|
|EKGYO
|4,53
|2.259.848.997
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,89
|3.740.678.412
|% 1,64
|
|HALKB
|8,91
|3.283.749.728
|% 4,58
|
|VAKBN
|9,11
|2.840.143.822
|% 5,93
|
|ISCTR
|10,14
|2.727.490.871
|% 0,40
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5631
|18,5695
|% -0,14
|
|Euro
|18,2496
|18,2769
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8712
|20,9758
|% 0,53
|
|Frank
|18,4635
|18,5747
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,08
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|7,58
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.647
|6.726
|13,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,14
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|1,40
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32ODAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 761, 163 adet işlem
-
15:31KLGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 291, 423 adet işlem
-
15:30VANGD
Yüzde 6.34 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 412 adet işlem
-
15:29KMPUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 056 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 3, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 61, 071.00 milyon TL de