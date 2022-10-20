***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2022 15:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi – Müdür Yardımcısı 2021 – 2022 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü – Yönetmen 2014 – 2021 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. – Uzman 2012 – 2014 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü – Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073094
BIST
15:323.931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 50,84
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:3218,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:3218,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:32977,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,13
|Açılış
|: 977,51
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:30
|MRSHL
|300,30
|27.155.200
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|88.227.828
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|187.472.252
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.614.671
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,19
|19.228.201
|% -6,08
|
|VKING
|8,40
|3.183.165
|% -4,55
|
|ISSEN
|45,24
|83.861.859
|% -3,99
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|98,85
|5.592.339.657
|% 1,49
|
|YKBNK
|9,94
|4.008.903.629
|% 2,16
|
|AKBNK
|16,06
|3.607.005.219
|% 2,23
|
|HALKB
|8,93
|3.334.645.679
|% 4,81
|
|TUPRS
|370,40
|3.003.904.679
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,53
|2.303.670.633
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,94
|4.008.903.629
|% 2,16
|
|HALKB
|8,93
|3.334.645.679
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,12
|2.873.290.469
|% 6,05
|
|ISCTR
|10,18
|2.823.561.340
|% 0,79
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5857
|% -0,05
|
|Euro
|18,2241
|18,2374
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,8669
|20,9716
|% 0,51
|
|Frank
|18,4661
|18,5774
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|5,48
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|1,32
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45ATATP
Yüzde 5.72 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 189, 218 adet işlem
-
15:43XU100
Endeks 3, 930 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 63, 425.00 milyon TL de
-
15:43TTKOM
Yüzde 4.34 oranında artışla 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 152, 298 adet işlem
-
15:42GENTS
Yüzde 4.45 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 462, 268 adet işlem
-
15:41ALKA
Yüzde 9.05 oranında artışla 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 015 adet işlem