***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2022 15:23
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi – Müdür Yardımcısı 2021 – 2022 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü – Yönetmen 2014 – 2021 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. – Uzman 2012 – 2014 İş Yatırım Menkul Değerler – Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü – Uzman Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073082
BIST
15:533.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 36,87
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:5318,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:5318,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0765
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:53976,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,38
|Açılış
|: 976,76
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MRSHL
|300,30
|27.197.542
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|91.199.400
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.691.818
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|189.692.783
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.830.494
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|GLBMD
|10,34
|21.580.755
|% -4,70
|
|ISSEN
|45,18
|84.528.712
|% -4,12
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|DOGUB
|8,12
|6.408.464
|% -3,68
|
|THYAO
|98,85
|5.869.921.150
|% 1,49
|
|YKBNK
|9,85
|4.206.041.613
|% 1,23
|
|AKBNK
|15,91
|3.785.412.510
|% 1,27
|
|HALKB
|8,86
|3.425.780.228
|% 3,99
|
|TUPRS
|368,60
|3.137.331.221
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,54
|2.526.346.859
|% 2,02
|
|YKBNK
|9,85
|4.206.041.613
|% 1,23
|
|HALKB
|8,86
|3.425.780.228
|% 3,99
|
|VAKBN
|9,09
|2.923.033.678
|% 5,70
|
|ISCTR
|10,09
|2.952.768.228
|% -0,10
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5856
|% -0,06
|
|Euro
|18,2210
|18,2384
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% 0,47
|
|Frank
|18,4292
|18,5403
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9286
|4,9534
|% 0,09
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|3,00
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|-8,00
|
|Tam
|6.637
|6.717
|4,00
|
|Yarım
|3.234
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,07
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,23
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06SEGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 998, 655 adet işlem
-
16:05KTSKR
Yüzde 6.20 oranında artışla 41.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 853 adet işlem
-
16:04GRNYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 086 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 39 artarak (% 0.83 ) 4, 294
-
16:03XU100
Endeks 3, 920 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 66, 356.00 milyon TL de