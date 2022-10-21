***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAKPO01458Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 17.10.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS alım saatleri AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/TARFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri"Fon toplam değerinin asgari %80'lik kısmı, Fon izahnamesinin 2.3. numaralı maddesinde detaylarına yer verilen tarım ve gıda teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ile Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve belirtilen temaya yatırım yapma imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarının desteklediği talep çerçevesinde büyüyen tarım ve gıda alanlarında küresel çeşitlenmeye erişim sağlayacaktır. Böylece, hem bu alanlardaki büyümeyi desteklemeyi hem de bu büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır " 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.MVIS Global Agribusiness (Net Total Return) Index 45Foxberry Tematica Sustainable Future of Food NTR (Net Total Return) Index 20BIST Gıda Getiri Endeksi 20BIST Kimya, Petrol, Plastik Getiri Endeksi 5BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00795 2,9 0,00795 2,9Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÜmit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıNiyazi ATASOY "2014-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi " SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıHakan DEPREM 2016 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıAlper ÖZDAMAR 2013-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıCan ÖZÇELİK 2016 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıÖzge Ongun Doğan 2022 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi ? Müdür Yardımcısı 2021 ? 2022 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü ? Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. ? Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü ? Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4.Levent /İstanbul 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGÖNÜL MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 35 26 gonul.mutlu@akbank.comAret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 00 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073403BIST