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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.10.2022 19:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAKPO01458
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 17.10.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS alım saatleri AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/TAR

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
"Fon toplam değerinin asgari %80'lik kısmı, Fon izahnamesinin 2.3. numaralı maddesinde detaylarına yer verilen tarım ve gıda teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ile Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve belirtilen temaya yatırım yapma imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarının desteklediği talep çerçevesinde büyüyen tarım ve gıda alanlarında küresel çeşitlenmeye erişim sağlayacaktır. Böylece, hem bu alanlardaki büyümeyi desteklemeyi hem de bu büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır " 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
MVIS Global Agribusiness (Net Total Return) Index 45
Foxberry Tematica Sustainable Future of Food NTR (Net Total Return) Index 20
BIST Gıda Getiri Endeksi 20
BIST Kimya, Petrol, Plastik Getiri Endeksi 5
BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi 10

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00795 2,9 0,00795 2,9

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY "2014-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi " SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Hakan DEPREM 2016 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 2013-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Can ÖZÇELİK 2016 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Özge Ongun Doğan 2022 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi ? Müdür Yardımcısı 2021 ? 2022 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü ? Yönetmen 2014 ? 2021 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. ? Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler ? Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü ? Uzman Yardımcısı SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 35 26 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 00 aret.boncuk@akportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073403


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Altın Gr. 986 986 12,64  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.676 6.798 89,00  
Yarım 3.253 3.323 43,00  
Çeyrek 1.631 1.661 20,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 0,40  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,20  
B. Petrol 93,05 93,05 0,67  
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