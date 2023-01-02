***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 12:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00795 2,90 0,006165 2,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092040
BIST
13:215.634
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 124,91
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
13:2118,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:2120,0313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:211.099,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.099,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:19
|ULUSE
|258,50
|29.870.860
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|149.039.396
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.258.752
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.800.727
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|1.501.185
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|225.717.000
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|EUYO
|4,53
|4.543.040
|% -5,43
|
|ULAS
|11,00
|2.215.989
|% -5,17
|
|EREGL
|42,22
|4.642.101.100
|% 2,33
|
|THYAO
|143,80
|3.450.703.002
|% 2,06
|
|ASELS
|63,90
|3.101.037.128
|% 2,82
|
|TCELL
|40,36
|2.926.351.660
|% 6,55
|
|SISE
|44,62
|2.404.806.436
|% 3,96
|
|EKGYO
|8,93
|2.151.359.553
|% 2,29
|
|YKBNK
|12,03
|1.736.741.442
|% 1,86
|
|ISCTR
|13,15
|1.801.490.359
|% 2,98
|
|DOHOL
|10,82
|1.247.083.815
|% 2,27
|
|EREGL
|42,22
|4.642.101.100
|% 2,33
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7192
|18,7310
|% 0,16
|
|Euro
|20,0045
|20,0298
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4867
|22,5995
|% -0,23
|
|Frank
|20,1761
|20,2977
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,06
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.395
|7.507
|26,00
|
|Tam
|7.431
|7.493
|60,00
|
|Yarım
|3.599
|3.659
|26,00
|
|Çeyrek
|1.805
|1.829
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|