***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 12:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00534 1,95 0,003425 1,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092043
BIST
15:365.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 141,25
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.652
En Düşük
5.568
15:3618,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:3620,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:361.099,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.099,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.699.361
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.455.070
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|233.975.481
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,54
|6.551.432.763
|% 3,10
|
|THYAO
|145,50
|5.526.740.536
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,39
|5.325.118.103
|% 7,56
|
|TCELL
|40,38
|4.053.097.642
|% 6,60
|
|ASELS
|63,90
|3.832.055.911
|% 2,82
|
|EKGYO
|9,39
|5.325.118.103
|% 7,56
|
|DOHOL
|11,05
|2.062.601.933
|% 4,44
|
|YKBNK
|12,05
|2.279.991.006
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,17
|2.140.498.445
|% 3,13
|
|EREGL
|42,54
|6.551.432.763
|% 3,10
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7202
|18,7229
|% 0,11
|
|Euro
|20,0064
|20,0233
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4990
|22,6118
|% -0,18
|
|Frank
|20,1837
|20,3053
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,10
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,61
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50INVES
Yüzde 8.37 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 297 adet işlem
-
15:48YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 536, 960 adet işlem
-
15:47TTKOM
Yüzde 8.39 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 997, 683 adet işlem
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 22 artarak (% 2.64 ) 4, 989
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BFREN, POLTK, EGEEN, BEYAZ, YBTAS, KONYA, GOZDE, SANEL, ULUSE