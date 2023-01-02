***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 12:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi 10
BIST KYD Repo Brüt Endeksi 15
Bloomberg Series-E US Govt 1-3 Yr Bond Index (Bloomberg )
75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092044
BIST
14:055.637
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 128,22
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.640
En Düşük
5.568
14:0518,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:0520,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:051.099,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.099,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ULUSE
|258,50
|30.248.529
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.178.687
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.487,70
|1.644.160
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.029.846
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.708.432
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|228.773.733
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.281.770
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.031.937.807
|% 2,28
|
|THYAO
|144,40
|3.840.768.783
|% 2,48
|
|ASELS
|63,75
|3.227.507.304
|% 2,57
|
|TCELL
|40,32
|3.172.069.546
|% 6,44
|
|SISE
|44,70
|2.499.472.298
|% 4,15
|
|EKGYO
|8,97
|2.323.459.126
|% 2,75
|
|YKBNK
|12,07
|1.896.966.192
|% 2,20
|
|ISCTR
|13,19
|1.916.812.192
|% 3,29
|
|DOHOL
|10,91
|1.437.576.018
|% 3,12
|
|AKFGY
|5,69
|681.699.469
|% 7,77
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7227
|18,7286
|% 0,14
|
|Euro
|20,0029
|20,0218
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,4940
|22,6068
|% -0,20
|
|Frank
|20,1730
|20,2945
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,07
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,35
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.436
|7.497
|64,00
|
|Yarım
|3.601
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|