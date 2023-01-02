***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 13:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 15
BIST-KYD ÖzelSektör Kira Sertifikaları Endeksi 65
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092083
BIST
13:255.634
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 125,30
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.637
En Düşük
5.568
13:2518,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:2520,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
13:251.100,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.100,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TUREX
|33,00
|133.825.851
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|18.800.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|149.986.419
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.280.312
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|29.871.377
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|226.495.464
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|EUYO
|4,45
|4.763.439
|% -7,10
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|MARTI
|7,62
|60.080.133
|% -4,87
|
|EREGL
|42,22
|4.675.890.331
|% 2,33
|
|THYAO
|143,90
|3.467.144.330
|% 2,13
|
|ASELS
|63,80
|3.121.332.936
|% 2,65
|
|TCELL
|40,46
|2.974.770.018
|% 6,81
|
|SISE
|44,66
|2.414.891.264
|% 4,05
|
|EKGYO
|8,95
|2.172.207.491
|% 2,52
|
|YKBNK
|12,05
|1.745.575.421
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,16
|1.810.730.984
|% 3,05
|
|DOHOL
|10,81
|1.250.915.427
|% 2,17
|
|EREGL
|42,22
|4.675.890.331
|% 2,33
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7207
|18,7277
|% 0,14
|
|Euro
|20,0008
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4948
|22,6076
|% -0,20
|
|Frank
|20,1721
|20,2936
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,06
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.395
|7.507
|26,00
|
|Tam
|7.435
|7.495
|62,00
|
|Yarım
|3.600
|3.660
|27,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|