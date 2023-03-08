***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değerin portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51?i Borsa İstanbul?da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon ayrıca portföy çeşitlendirme amacıyla diğer ortaklık payları, yabancı para sermaye piyasası araçları, borçlanma araçları, emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıflarına yatırım yaparak korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılmasına yönelik işlemler yapabilecektir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121582BIST