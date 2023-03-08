***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2023 15:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
n portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51?i Borsa İstanbul?da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon ayrıca portföy çeşitlendirme amacıyla diğer ortaklık payları, yabancı para sermaye piyasası araçları, borçlanma araçları, emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıflarına yatırım yaparak korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılmasına yönelik işlemler yapabilecektir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121582
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.107,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LIDFA
|5,39
|87.229.957
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.345.430
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,30
|61.572.430
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.806.983
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.331.080
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.156
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.020.054
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.774.034
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,32
|6.265.983.884
|% -4,97
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|EREGL
|43,06
|4.597.471.029
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|SKBNK
|2,69
|729.482.405
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,12
|1.990.431.030
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9366
|18,9412
|% 0,11
|
|Euro
|19,9561
|19,9621
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,3141
|22,4260
|% 0,02
|
|Frank
|20,0044
|20,1249
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0298
|5,0550
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,08
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.540
|7.607
|24,00
|
|Yarım
|3.684
|3.723
|12,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,05
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|-0,57
|