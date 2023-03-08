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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2023 15:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121594


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BRKVY 25,30 61.562.133 % 10,00  
SDTTR 101,20 411.237.551 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.806.983 % 10,00  
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Tam 7.539 7.606 23,00  
Yarım 3.683 3.722 11,00  
Çeyrek 1.842 1.861 6,00  
Gümüş.Ons 20,11 20,13 0,03  
Gümüş Gr. 12,24 12,26 0,03  
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