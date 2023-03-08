***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2023 15:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121611
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.107,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LIDFA
|5,39
|87.229.957
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.345.430
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,30
|61.572.430
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.806.983
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.331.080
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.156
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.020.054
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.774.034
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|ASTOR
|46,32
|6.265.983.884
|% -4,97
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|EREGL
|43,06
|4.597.471.029
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,53
|5.365.801.512
|% 7,66
|
|ISCTR
|14,27
|5.633.643.247
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,97
|6.247.041.218
|% 7,25
|
|SKBNK
|2,69
|729.482.405
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,12
|1.990.431.030
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9356
|18,9390
|% 0,10
|
|Euro
|19,9663
|19,9756
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,2972
|22,4090
|% -0,05
|
|Frank
|20,0034
|20,1239
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
|