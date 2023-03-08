***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2023 15:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertfikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121614
BIST
17:595.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 53,47
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0109
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.107,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.107,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9356
|18,9444
|% 0,13
|
|Euro
|19,9612
|19,9710
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3350
|22,4470
|% 0,12
|
|Frank
|20,0333
|20,1540
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,99
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,36
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.539
|7.606
|23,00
|
|Yarım
|3.683
|3.722
|11,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,03
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-0,88
|